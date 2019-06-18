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В Свердловской области в январе-мае производство скота и птицы снизилось на 5%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В Свердловской области за пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года производство скота и птицы снизилось с 103,6 до 98,4 тыс. т (на 5%). Об этом сообщает Свердловскстат.



При этом отмечается, что в сельскохозяйственных организациях падение составило 5,3% (с 93,3 до 88,4 тыс. т), а в хозяйствах населения — 3,2% (с 9,3 до 9 тыс. т). На том же уровне осталось производство в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — 1 тыс. т.



А вот производство молока и яиц, наоборот, выросло — на 0,8% (с 301,4 до 303,8 тыс. т) и 2,9% (с 620,4 до 638,5 тыс. т) соответственно.

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