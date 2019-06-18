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Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 12 коп.
18 июнь 2019 (14:52)
УрБК, Москва, 18.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 июня 2019 года. Курс долл. США вырос на 2 коп. до 64,34 руб., евро — на 12 коп. до 72,23 руб.
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