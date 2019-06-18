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В Екатеринбурге суд взыскал с водителя, повредившего в дорожном конфликте чужой автомобиль, более 80 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В Екатеринбурге суд взыскал с водителя, повредившего в дорожном конфликте чужой автомобиль, более 80 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«Конфликт произошел летом 2018 года. Пострадавший на автомобиле Honda Civic выезжал по Челябинскому тракту из Екатеринбурга. В какой-то момент водитель следовавшей за ним Kia начал сигналить и мигать фарами, требуя уступить дорогу, что было невозможно из-за плотного потока движущегося транспорта. Остановившись у светофора в районе «Торфяника», из Kia вышел мужчина и попытался устроить разборки, стал стучать в водительское окно, требуя открыть его для разговора. Но водитель «Honda Civic» не отреагировал. В итоге преследователь пнул ногой машину потерпевшего, сломал зеркало заднего вида и уехал», — говорится в сообщении.



В ходе дорожного конфликта «Honda Civic» получила ряд механических повреждений. Был разрушен корпус и изломан крепеж наружного левого зеркала, по всей площади разрушено угловое переднее стекло, остались царапины на передней левой двери, а от удара ногой произошла деформация металла на переднем крыле. Согласно экспертному заключению ООО «Ассоциация экспертов и оценщиков», стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 80,5 тыс. руб.



Правонарушителя нашли, в отношении его был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».



Собственник поврежденного автомобиля подал иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга о взыскании ущерба с правонарушителя: стоимость ремонта — 80,5 тыс. руб., расходы по оплате услуг эксперта в размере 2 тыс. руб., госпошлина — 2,6 тыс. руб.



Решением районного суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме, но ответчик не согласился с таким решением. Свердловский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции.



«В случае несогласия с оценкой экспертов ответчик мог самостоятельно представить суду доказательства иного размера ущерба, однако не сделал этого», — комментирует пресс-служба.

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