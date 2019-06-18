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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене репатриации экспортной выручки

УрБК, Москва, 18.06.2019. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поэтапной отмене обязательной репатриации экспортной выручки в российской валюте при внешнеторговых расчетах между резидентами и нерезидентами, сообщает РИА «Новости».



На заседании 13 июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сказал, что кабмин к 2024 году планирует поэтапно освободить экспортеров сырья от обязательной репатриации рублевой выручки. Он отметил, что существующий порядок зачастую создает проблемы для бизнеса — в настоящее время экспортеры обязаны зачислять на счета в российских банках всю выручку, при этом в жестко определенные сроки.



Предусматривается, что с 1 января 2020 года требования о репатриации резидентами российской валюты в отношении несырьевого экспорта будут отменены. Также это требование будет поэтапно отменено в отношении экспорта сырьевых товаров.



Однако требование не отменяется в отношении рублевых внешнеторговых договоров, заключенных между резидентами и нерезидентами и предусматривающих передачу резидентом нерезиденту относящихся к лесу и лесоматериалам товаров. Это продиктовано высокой степенью криминализации данной отрасли.



Кроме того, проект предполагает освобождение физлиц-резидентов от требования представлять налоговым органам отчет о движении средств по счету, открытому в банке за пределами России, в государствах ОЭСР или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), участвующих в обмене финансовой информацией, при условии, что общая сумма зачисленных или списанных денежных средств на такой счет за отчетный год (или остаток средств на конец отчетного года) не превышает 600 тыс. руб. либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.



Подготовленный Минфином законопроект также направлен на создание правовой базы для расширения использования рубля во внешнеторговых расчетах, закрепления за ним статуса региональной валюты и средства международных расчетов с учетом складывающихся тенденций на мировом рынке, либерализацию режима счетов резидентов, открытых в банках вне РФ.

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