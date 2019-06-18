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В Екатеринбурге закрыли движение на улице Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В Екатеринбурге с понедельника, 17 июня, по 24 июня закрыли движение автотранспорта на перекрестке улиц Куйбышева и Красноармейской. Об этом сообщается на сайте администрации Октябрьского района.



«Движение автотранспорта в течение этого периода также будет направлено в объезд данного участка по улицам Белинского, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Луначарского, Декабристов», — говорится в сообщении.



Кроме того, с 20 по 24 июня запланировано закрытие движения трамваев по улице Куйбышева (от улицы Белинского до улицы Луначарского).



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