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В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за махинации в сфере аренды жилья на сумму более 700 тыс. рублей
18 июнь 2019 (10:48)
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, за махинации с арендой жилья, от действий которого пострадали 134 человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Армена Чолахяна. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой», — говорится в сообщении.
Установлено, что Чолахян вместе с подельником организовали преступную группу. Свои мошеннические действия они вуалировали под предпринимательскую деятельность, зарегистрировав агентство недвижимости ООО АН «Палата недвижимости». Офис агентства располагался в Екатеринбурге. Также был создан сайт организации, где размещалась информация о «Палате недвижимости» и фиктивные объявления о сдаче в аренду квартир.
Мошенники предлагали своим жертвам подписать договор аренды жилого помещения и внести на счет агентства аванс в размере от 3 до 10 тыс. руб. После этого под видом договора аренды жилья им направлялся договор на оказание информационных услуг по подбору жилья. Потерпевшие, полагая, что вносят аванс за аренду жилого помещения, перечисляли деньги в агентство, но заселиться в квартиры не могли, так как помещения из объявлений либо не сдавались в аренду, либо вовсе не существовали по указанным адресам.
«За период деятельности организованной преступной группы с декабря 2014 по декабрь 2015 года 134 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 700 тыс. руб. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Армену Чолахяну наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечает пресс-служба.
Также уточняется, что уголовное дело в отношении подельника Чолахяна выделено в отдельное производство.
«Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Армена Чолахяна. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой», — говорится в сообщении.
Установлено, что Чолахян вместе с подельником организовали преступную группу. Свои мошеннические действия они вуалировали под предпринимательскую деятельность, зарегистрировав агентство недвижимости ООО АН «Палата недвижимости». Офис агентства располагался в Екатеринбурге. Также был создан сайт организации, где размещалась информация о «Палате недвижимости» и фиктивные объявления о сдаче в аренду квартир.
Мошенники предлагали своим жертвам подписать договор аренды жилого помещения и внести на счет агентства аванс в размере от 3 до 10 тыс. руб. После этого под видом договора аренды жилья им направлялся договор на оказание информационных услуг по подбору жилья. Потерпевшие, полагая, что вносят аванс за аренду жилого помещения, перечисляли деньги в агентство, но заселиться в квартиры не могли, так как помещения из объявлений либо не сдавались в аренду, либо вовсе не существовали по указанным адресам.
«За период деятельности организованной преступной группы с декабря 2014 по декабрь 2015 года 134 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 700 тыс. руб. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Армену Чолахяну наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечает пресс-служба.
Также уточняется, что уголовное дело в отношении подельника Чолахяна выделено в отдельное производство.
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