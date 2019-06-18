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ММК разместил пятилетние евробонды на сумму 500 млн долл. США
18 июнь 2019 (09:25)
УрБК, Магнитогорск, 18.06.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) успешно разместил пятилетние евробонды на сумму 500 млн долл. США со ставкой купона 4,375% годовых и выплатами два раза в год. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».
Компания вышла на международный рынок заемного капитала впервые за 15 лет. Привлеченные средства пойдут на общие корпоративные цели.
«Предложение по подписке превысило намеченную к размещению сумму более чем в 4,5 раза. На пике книга заявок превышала в общей сложности 2,2 млрд долл. США. В окончательной книге заявок представлен широкий спектр международных инвесторов: 31%, 29% и 17% от всего объема размещения приходится на инвесторов из США, Европы и Великобритании соответственно; оставшаяся доля распределена между инвесторами из других регионов мира», — говорится в сообщении.
Ведущими организаторами и совместными букраннерами выпуска евробондов стали Citi, J.P. Morgan and Société Générale. Гарантированные облигации на 500 млн долл. США со ставкой 4,375% и сроком погашения в июне 2024 года были выпущены компанией MMK International Capital DAC, зарегистрированной в Ирландии и созданной с единственной целью выпуска долговых инструментов и финансирования кредитов для MMK.
«Мы очень довольны успешным размещением евробондов компании. Ставка купона в 4,375% является самой низкой для долларовых корпоративных размещений в России и СНГ за почти полтора года и составляет фактически нулевую премию к кривой доходности российского металлургического и горнодобывающего сектора с аналогичным рейтингом. Мы наблюдали крайне высокий интерес со стороны инвесторов со всего мира и полагаем, что эти бонды ознаменовали успешное и уверенное возвращение ММК на международный рынок облигаций», — отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.
Компания вышла на международный рынок заемного капитала впервые за 15 лет. Привлеченные средства пойдут на общие корпоративные цели.
«Предложение по подписке превысило намеченную к размещению сумму более чем в 4,5 раза. На пике книга заявок превышала в общей сложности 2,2 млрд долл. США. В окончательной книге заявок представлен широкий спектр международных инвесторов: 31%, 29% и 17% от всего объема размещения приходится на инвесторов из США, Европы и Великобритании соответственно; оставшаяся доля распределена между инвесторами из других регионов мира», — говорится в сообщении.
Ведущими организаторами и совместными букраннерами выпуска евробондов стали Citi, J.P. Morgan and Société Générale. Гарантированные облигации на 500 млн долл. США со ставкой 4,375% и сроком погашения в июне 2024 года были выпущены компанией MMK International Capital DAC, зарегистрированной в Ирландии и созданной с единственной целью выпуска долговых инструментов и финансирования кредитов для MMK.
«Мы очень довольны успешным размещением евробондов компании. Ставка купона в 4,375% является самой низкой для долларовых корпоративных размещений в России и СНГ за почти полтора года и составляет фактически нулевую премию к кривой доходности российского металлургического и горнодобывающего сектора с аналогичным рейтингом. Мы наблюдали крайне высокий интерес со стороны инвесторов со всего мира и полагаем, что эти бонды ознаменовали успешное и уверенное возвращение ММК на международный рынок облигаций», — отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.
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