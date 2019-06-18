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ММК разместил пятилетние евробонды на сумму 500 млн долл. США

УрБК, Магнитогорск, 18.06.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) успешно разместил пятилетние евробонды на сумму 500 млн долл. США со ставкой купона 4,375% годовых и выплатами два раза в год. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



Компания вышла на международный рынок заемного капитала впервые за 15 лет. Привлеченные средства пойдут на общие корпоративные цели.



«Предложение по подписке превысило намеченную к размещению сумму более чем в 4,5 раза. На пике книга заявок превышала в общей сложности 2,2 млрд долл. США. В окончательной книге заявок представлен широкий спектр международных инвесторов: 31%, 29% и 17% от всего объема размещения приходится на инвесторов из США, Европы и Великобритании соответственно; оставшаяся доля распределена между инвесторами из других регионов мира», — говорится в сообщении.



Ведущими организаторами и совместными букраннерами выпуска евробондов стали Citi, J.P. Morgan and Société Générale. Гарантированные облигации на 500 млн долл. США со ставкой 4,375% и сроком погашения в июне 2024 года были выпущены компанией MMK International Capital DAC, зарегистрированной в Ирландии и созданной с единственной целью выпуска долговых инструментов и финансирования кредитов для MMK.



«Мы очень довольны успешным размещением евробондов компании. Ставка купона в 4,375% является самой низкой для долларовых корпоративных размещений в России и СНГ за почти полтора года и составляет фактически нулевую премию к кривой доходности российского металлургического и горнодобывающего сектора с аналогичным рейтингом. Мы наблюдали крайне высокий интерес со стороны инвесторов со всего мира и полагаем, что эти бонды ознаменовали успешное и уверенное возвращение ММК на международный рынок облигаций», — отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

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