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В России наибольший рост среднего размера кредита на покупку жилья был отмечен среди заемщиков старше 65 лет

УрБК, Москва, 17.06.2019. В России в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост среднего размера кредита на покупку жилья был зафиксирован в возрастной категории заемщиков старше 65 лет — 38,4% (или 228,9 тыс. руб.). Средний размера кредита в этой категории заемщиков составил 0,83 млн руб. (в прошлом году в этот период — 0,6 млн руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Тем не менее, заемщики старше 65 лет по-прежнему берут самые меньшие суммы кредитов на покупку недвижимости — 0,83 млн руб. (самые большие суммы в январе-марте 2019 года брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет — 2,55 млн руб.).



Отмечается, что средний размер ипотечного кредита увеличился и в других возрастных сегментах заемщиков: на 16,8% среди людей моложе 25 лет, на 17,9% — от 25 до 29 лет, 16,7% — от 30 до 39 лет, 17,2% — от 40 до 49 лет, 17,8% — от 50 до 59 лет и 26,4% — от 60 до 65 лет.



Данные были получены на основе анализа информации 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:36</span><br /><strong>В России наибольший рост среднего размера кредита на покупку жилья был отмечен среди заемщиков старше 65 лет</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 17.06.2019. В России в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост среднего размера кредита на покупку жилья был зафиксирован в возрастной категории заемщиков старше 65 лет — 38,4% (или 228,9 тыс. руб.). Средний размера кредита в этой категории заемщиков составил 0,83 млн руб. (в прошлом году в этот период — 0,6 млн руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087723-v-rossii-naibolshiy-rost-srednego-razmera-kredita-na-pokupku-zhilya-byl-otmechen-v-i-kvartale-sredi-zaemschikov-starshe-65-let.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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