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В России наибольший рост среднего размера кредита на покупку жилья был отмечен среди заемщиков старше 65 лет
17 июнь 2019 (17:36)
УрБК, Москва, 17.06.2019. В России в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост среднего размера кредита на покупку жилья был зафиксирован в возрастной категории заемщиков старше 65 лет — 38,4% (или 228,9 тыс. руб.). Средний размера кредита в этой категории заемщиков составил 0,83 млн руб. (в прошлом году в этот период — 0,6 млн руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Тем не менее, заемщики старше 65 лет по-прежнему берут самые меньшие суммы кредитов на покупку недвижимости — 0,83 млн руб. (самые большие суммы в январе-марте 2019 года брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет — 2,55 млн руб.).
Отмечается, что средний размер ипотечного кредита увеличился и в других возрастных сегментах заемщиков: на 16,8% среди людей моложе 25 лет, на 17,9% — от 25 до 29 лет, 16,7% — от 30 до 39 лет, 17,2% — от 40 до 49 лет, 17,8% — от 50 до 59 лет и 26,4% — от 60 до 65 лет.
Данные были получены на основе анализа информации 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.
Тем не менее, заемщики старше 65 лет по-прежнему берут самые меньшие суммы кредитов на покупку недвижимости — 0,83 млн руб. (самые большие суммы в январе-марте 2019 года брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет — 2,55 млн руб.).
Отмечается, что средний размер ипотечного кредита увеличился и в других возрастных сегментах заемщиков: на 16,8% среди людей моложе 25 лет, на 17,9% — от 25 до 29 лет, 16,7% — от 30 до 39 лет, 17,2% — от 40 до 49 лет, 17,8% — от 50 до 59 лет и 26,4% — от 60 до 65 лет.
Данные были получены на основе анализа информации 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.
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