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Банк России рассмотрит целесообразность публикаций прогнозов по ключевой ставке
17 июнь 2019 (14:32)
УрБК, Москва, 17.06.2019. Банк России рассмотрит целесообразность прогнозов по ключевой ставке, однако этой практики придерживаются далеко не все центральные банки мира. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексея Заботкина.
«Банк России рассмотрит целесообразность прогнозов по ключевой ставке. Но, как в пятницу председатель на аналогичный вопрос отвечала, наше мнение — ответ крайне неоднозначный, и действительно, далеко не все центральные банки в мире следуют этой практике», — сообщил Алексей Заботкин.
Банк России 14 июня впервые в 2019 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Как уточняла на итоговой пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, это может произойти на одном из ближайших трех заседаний.
Глава ВТБ Андрей Костин в конце мая высказал мнение, что регулятор мог бы для улучшения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, что помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности. До этого первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор пока не планирует публиковать свои прогнозы по ключевой ставке.
«Банк России рассмотрит целесообразность прогнозов по ключевой ставке. Но, как в пятницу председатель на аналогичный вопрос отвечала, наше мнение — ответ крайне неоднозначный, и действительно, далеко не все центральные банки в мире следуют этой практике», — сообщил Алексей Заботкин.
Банк России 14 июня впервые в 2019 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Как уточняла на итоговой пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, это может произойти на одном из ближайших трех заседаний.
Глава ВТБ Андрей Костин в конце мая высказал мнение, что регулятор мог бы для улучшения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, что помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности. До этого первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор пока не планирует публиковать свои прогнозы по ключевой ставке.
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