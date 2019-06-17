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Банк России рассмотрит целесообразность публикаций прогнозов по ключевой ставке

17 июнь 2019 (14:32)

УрБК, Москва, 17.06.2019. Банк России рассмотрит целесообразность прогнозов по ключевой ставке, однако этой практики придерживаются далеко не все центральные банки мира. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексея Заботкина.

«Банк России рассмотрит целесообразность прогнозов по ключевой ставке. Но, как в пятницу председатель на аналогичный вопрос отвечала, наше мнение — ответ крайне неоднозначный, и действительно, далеко не все центральные банки в мире следуют этой практике», — сообщил Алексей Заботкин.

Банк России 14 июня впервые в 2019 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Как уточняла на итоговой пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, это может произойти на одном из ближайших трех заседаний.

Глава ВТБ Андрей Костин в конце мая высказал мнение, что регулятор мог бы для улучшения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, что помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности. До этого первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор пока не планирует публиковать свои прогнозы по ключевой ставке.

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