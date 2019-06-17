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В 2018 году уральские таможенники выявили более 400 тыс. посылок с запрещенными к ввозу товарами

17 июнь 2019 (10:46)

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. В 2018 году сотрудники Уральского таможенного управления выявили более 400 тысяч международных почтовых отправлений с запрещенными к ввозу товарами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Это кастеты, дубинки, часы, зажигалки, очки с функцией скрытой видео- и аудиозаписи, рыболовные сети, таблетки с сильнодействующими веществами, товары с повышенным уровнем ионизирующего излучения. При этом количество запрещенных посылок не превышает 0,6% от общего количества поступающих международных почтовых отправлений», — говорится в сообщении.

По словам начальника Уральского таможенного управления Максима Чморы, зафиксировано снижение фактов ввоза запрещенных товаров, пересылаемых международными почтовыми отправлениями.

«Самая «чистая» почта сейчас поступает из Харбина. Это результат 4-летней совместной работы. Наши харбинские коллеги при выпуске из страны почтовых отправлений, учитывают нормативные ограничения и запреты для ввоза товаров в Россию», — сообщил глава ведомства.

Он также отметил, что зачастую покупатели интернет-магазинов не догадываются об ограничениях на ввоз некоторых товаров.

«Поэтому сейчас ФТС России ведет работу по интеграции в информационные ресурсы интернет-площадок справочников по таможенным правилам стран ЕАЭС. Чтобы при заказе товара покупатель мог сразу увидеть информационное сообщение о возможных ограничениях», — сказал Максим Чмора.

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