Новости дня
В Озерске руководитель унитарного предприятия осужден за сокрытие налогов на сумму 80 млн рублей
17 июнь 2019 (09:42)
УрБК, Челябинск, 17.06.2019. В Озерске директор МУП «Управление автомобильного транспорта» признан виновным по части 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.
«В 2018 году подсудимый, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление в бюджет 51,8 млн руб. в качестве налогов, сокрыл денежные средства организации в сумме более 80 млн руб., на которые должно было быть наложено взыскание», — говорится в сообщении.
На имущество предприятия стоимостью 26,5 млн руб. в целях обеспечения исковых требований наложен арест. Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
«В 2018 году подсудимый, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление в бюджет 51,8 млн руб. в качестве налогов, сокрыл денежные средства организации в сумме более 80 млн руб., на которые должно было быть наложено взыскание», — говорится в сообщении.
На имущество предприятия стоимостью 26,5 млн руб. в целях обеспечения исковых требований наложен арест. Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Озерске директор МУП «Управление автомобильного транспорта» обвиняется в сокрытии от налогового органа более 84,6 млн рублей
- И.о. директора ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод» осужден за сокрытие средств от налогообложения
- Экс-гендиректор ООО ПФ «Полимерная трубная компания» признан виновным в сокрытии 23 млн рублей налогов
- Директор ООО «Строительные технологии» подозревается в сокрытии налогов на сумму более 71 млн. рублей
- Руководитель МУП «Заречный» осуждена на 2 года лишения свободы за сокрытие денежных средств организации от налогообложения