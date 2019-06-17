Новости дня

В Озерске руководитель унитарного предприятия осужден за сокрытие налогов на сумму 80 млн рублей

17 июнь 2019 (09:42)

УрБК, Челябинск, 17.06.2019. В Озерске директор МУП «Управление автомобильного транспорта» признан виновным по части 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.

«В 2018 году подсудимый, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление в бюджет 51,8 млн руб. в качестве налогов, сокрыл денежные средства организации в сумме более 80 млн руб., на которые должно было быть наложено взыскание», — говорится в сообщении.

На имущество предприятия стоимостью 26,5 млн руб. в целях обеспечения исковых требований наложен арест. Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: