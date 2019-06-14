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Минюст РФ готовит механизм изъятия у чиновников неподтвержденных доходов со счетов
14 июнь 2019 (17:54)
УрБК, Москва, 14.06.2019. Минюст России готовит механизм изъятия у чиновников не только имущества, но и средств со счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. О подготовке соответствующего проекта закона сообщила пресс-служба министерства.
«Законопроект разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Его действие будет распространяться на лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в сообщении.
В настоящее время предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход РФ объекты недвижимого имущества, транспортные средства и ценные бумаги таких лиц.
«Законопроект разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Его действие будет распространяться на лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в сообщении.
В настоящее время предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход РФ объекты недвижимого имущества, транспортные средства и ценные бумаги таких лиц.
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