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Минюст РФ готовит механизм изъятия у чиновников неподтвержденных доходов со счетов

14 июнь 2019 (17:54)

УрБК, Москва, 14.06.2019. Минюст России готовит механизм изъятия у чиновников не только имущества, но и средств со счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. О подготовке соответствующего проекта закона сообщила пресс-служба министерства.

«Законопроект разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Его действие будет распространяться на лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в сообщении.

В настоящее время предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход РФ объекты недвижимого имущества, транспортные средства и ценные бумаги таких лиц.

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