Новости дня

Минюст РФ готовит механизм изъятия у чиновников неподтвержденных доходов со счетов

УрБК, Москва, 14.06.2019. Минюст России готовит механизм изъятия у чиновников не только имущества, но и средств со счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. О подготовке соответствующего проекта закона сообщила пресс-служба министерства.



«Законопроект разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Его действие будет распространяться на лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в сообщении.



В настоящее время предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход РФ объекты недвижимого имущества, транспортные средства и ценные бумаги таких лиц.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:54</span><br /><strong>Минюст РФ готовит механизм изъятия у чиновников неподтвержденных доходов со счетов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 14.06.2019. Минюст России готовит механизм изъятия у чиновников не только имущества, но и средств со счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. О подготовке соответствующего проекта закона сообщила пресс-служба министерства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087693-minyust-rf-gotovit-mehanizm-izyatiya-u-chinovnikov-nepodtverzhdennyh-dohodov-so-schetov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: