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Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — на 31 коп.

14 июнь 2019 (16:03)

УрБК, Москва, 14.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 20 коп. до 64,43 руб., евро — на 31 коп. до 72,7 руб.

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