Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — на 31 коп.
14 июнь 2019 (16:03)
УрБК, Москва, 14.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 20 коп. до 64,43 руб., евро — на 31 коп. до 72,7 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 17 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 5 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 1 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро — на 5 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 28 коп.