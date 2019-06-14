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При подъезде к Екатеринбургу на трассе М-5 «Урал» ликвидируют наземный пешеходный переход со светофорным регулированием

14 июнь 2019 (14:58)

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. На 189-м км трассы М-5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу ликвидируют наземный пешеходный переход со светофорным регулированием, сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Возле посёлка Торфяник на 189-м км трассы М-5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу ликвидируют наземный пешеходный переход со светофорным регулированием. Пешеходы смогут перейти дорогу по соседнему наземному пешеходному переходу возле поворота на поселок Полевой. Автобусная остановка «Торфяник» в направлении Екатеринбурга также будет перенесена ближе к этому повороту.

В ближайшее время вместо существующего будет установлен капитальный надземный пешеходный переход. Это позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы.

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