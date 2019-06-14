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В Екатеринбурге произошло возгорание в ТРЦ «Карнавал»
14 июнь 2019 (12:50)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В результате возгорания в торгово-развлекательным центре (ТРЦ) «Карнавал» в Екатеринбурге было эвакуировано около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В ТРЦ «Карнавал» города Екатеринбург произошло загорание элементов токарного станка в павильоне сервисной мастерской на цокольном этаже. Возгорание потушено до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отметим, что в феврале 2019 года в ТРЦ «Карнавал» также было зафиксировано возгорание. Тогда пожарные установили, что в зоне погрузки-разгрузки товара горела картонная тара на площади 10 кв. м.
«В ТРЦ «Карнавал» города Екатеринбург произошло загорание элементов токарного станка в павильоне сервисной мастерской на цокольном этаже. Возгорание потушено до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отметим, что в феврале 2019 года в ТРЦ «Карнавал» также было зафиксировано возгорание. Тогда пожарные установили, что в зоне погрузки-разгрузки товара горела картонная тара на площади 10 кв. м.
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