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В Екатеринбурге произошло возгорание в ТРЦ «Карнавал»

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В результате возгорания в торгово-развлекательным центре (ТРЦ) «Карнавал» в Екатеринбурге было эвакуировано около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«В ТРЦ «Карнавал» города Екатеринбург произошло загорание элементов токарного станка в павильоне сервисной мастерской на цокольном этаже. Возгорание потушено до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Отметим, что в феврале 2019 года в ТРЦ «Карнавал» также было зафиксировано возгорание. Тогда пожарные установили, что в зоне погрузки-разгрузки товара горела картонная тара на площади 10 кв. м.

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