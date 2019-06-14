Новости дня

Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга во II квартале сократилось на шесть единиц

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Во II квартале 2019 года число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга снизилось на шесть единиц — до 137. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«Рынок жилья уже вступил в стадию трансформации, связанную с реформой системы долевого строительства. Многие девелоперы создали задел для работы на ближайший год. Новых проектов в ближайшие месяцы будет не так много, ждать существенного расширения выбора не приходится», — говорится в исследовании.



Аналитики УПН считают, что на рынке жилья Екатеринбурга в настоящее время наблюдается охлаждение.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:29</span><br /><strong>Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга во II квартале сократилось на шесть единиц</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Во II квартале 2019 года число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга снизилось на шесть единиц — до 137. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087670-chislo-bashennyh-kranov-na-stroyploschadkah-ekaterinburga-vo-ii-kvartale-sokratilos-na-shest-edinic.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: