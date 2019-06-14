Новости дня
Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга во II квартале сократилось на шесть единиц
14 июнь 2019 (12:29)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Во II квартале 2019 года число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга снизилось на шесть единиц — до 137. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
«Рынок жилья уже вступил в стадию трансформации, связанную с реформой системы долевого строительства. Многие девелоперы создали задел для работы на ближайший год. Новых проектов в ближайшие месяцы будет не так много, ждать существенного расширения выбора не приходится», — говорится в исследовании.
Аналитики УПН считают, что на рынке жилья Екатеринбурга в настоящее время наблюдается охлаждение.
«Рынок жилья уже вступил в стадию трансформации, связанную с реформой системы долевого строительства. Многие девелоперы создали задел для работы на ближайший год. Новых проектов в ближайшие месяцы будет не так много, ждать существенного расширения выбора не приходится», — говорится в исследовании.
Аналитики УПН считают, что на рынке жилья Екатеринбурга в настоящее время наблюдается охлаждение.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Число работающих башенных кранов в Екатеринбурге в I квартале выросло до 110 единиц
- Число работающих башенных кранов в Екатеринбурге за год выросло на 21%
- В Екатеринбурге объем жилья в стадии строительства вырос до 2 млн кв. м.
- Объем жилья в стадии строительства в Екатеринбурге во II квартале сократился на 8%
- В Екатеринбурге заморожено строительство более 360 тыс. кв. м. жилья