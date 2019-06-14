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Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга во II квартале сократилось на шесть единиц

14 июнь 2019 (12:29)

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Во II квартале 2019 года число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга снизилось на шесть единиц — до 137. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«Рынок жилья уже вступил в стадию трансформации, связанную с реформой системы долевого строительства. Многие девелоперы создали задел для работы на ближайший год. Новых проектов в ближайшие месяцы будет не так много, ждать существенного расширения выбора не приходится», — говорится в исследовании.

Аналитики УПН считают, что на рынке жилья Екатеринбурга в настоящее время наблюдается охлаждение.

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