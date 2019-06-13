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В Свердловской области число участников долевого строительства выросло в январе-мае на 44,8%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Свердловской области число договоров участия в долевом строительстве выросло в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,8%. С начала года региональным Управлением Росреестра было зарегистрировано 10,2 тыс. таких договоров, а в прошлом году за первые пять месяцев — 7 тыс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



При этом выросло на 23% число договоров участия в долевом строительстве, заключенных с привлечением кредитных средств: в этот период в 2019 году было зарегистрировано 1,9 тыс., а за 5 месяцев 2018 года — 1,5 тыс. договоров.



На столько же процентов увеличилась регистрация прав собственности дольщиков на готовые объекты недвижимости, составив по итогам января-мая 9,7 тыс. оформленных прав. При этом большинство из них (83%) зарегистрированы в отношении жилых помещений в многоквартирных домах.



Также на 33% выросло количество зарегистрированных договоров об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:04</span><br /><strong>В Свердловской области число участников долевого строительства выросло в январе-мае на 44,8%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Свердловской области число договоров участия в долевом строительстве выросло в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,8%. С начала года региональным Управлением Росреестра было зарегистрировано 10,2 тыс. таких договоров, а в прошлом году за первые пять месяцев — 7 тыс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087657-v-sverdlovskoy-oblasti-chislo-uchastnikov-dolevogo-stroitelstva-vyroslo-v-yanvare-mae-na-448.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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