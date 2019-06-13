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В Свердловской области число участников долевого строительства выросло в январе-мае на 44,8%
13 июнь 2019 (18:04)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Свердловской области число договоров участия в долевом строительстве выросло в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,8%. С начала года региональным Управлением Росреестра было зарегистрировано 10,2 тыс. таких договоров, а в прошлом году за первые пять месяцев — 7 тыс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При этом выросло на 23% число договоров участия в долевом строительстве, заключенных с привлечением кредитных средств: в этот период в 2019 году было зарегистрировано 1,9 тыс., а за 5 месяцев 2018 года — 1,5 тыс. договоров.
На столько же процентов увеличилась регистрация прав собственности дольщиков на готовые объекты недвижимости, составив по итогам января-мая 9,7 тыс. оформленных прав. При этом большинство из них (83%) зарегистрированы в отношении жилых помещений в многоквартирных домах.
Также на 33% выросло количество зарегистрированных договоров об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве.
При этом выросло на 23% число договоров участия в долевом строительстве, заключенных с привлечением кредитных средств: в этот период в 2019 году было зарегистрировано 1,9 тыс., а за 5 месяцев 2018 года — 1,5 тыс. договоров.
На столько же процентов увеличилась регистрация прав собственности дольщиков на готовые объекты недвижимости, составив по итогам января-мая 9,7 тыс. оформленных прав. При этом большинство из них (83%) зарегистрированы в отношении жилых помещений в многоквартирных домах.
Также на 33% выросло количество зарегистрированных договоров об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве.
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