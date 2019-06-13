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Минстрой опроверг информацию о переносе сроков отмены долевого строительства

13 июнь 2019 (13:56)

УрБК, Москва, 13.06.2019. В России не будут переносить сроки отмены долевого строительства. Об этом заявил замглавы Министерства строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает «Интерфакс».

«С 1 июля на 1 октября ничего не переносится, сейчас обсуждаются сроки, когда опустится шлагбаум по предоставлению заключений о строительной готовности», — сказал Н. Стасишин.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что переход застройщиков на схему с использованием эскроу-счетов вместо договоров долевого участия могут перенести с 1 июля на 1 октября 2019 года. Газета сослалась на анонимного участника совещания, которое прошло 11 июня у министра строительства Владимира Якушева.

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