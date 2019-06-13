Новости дня

Суд выпустил экс-начальника СвЖД Алексея Миронова из-под домашнего ареста под залог в 5 млн рублей

13 июнь 2019 (10:10)

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил экс-начальнику Свердловской железной дороги СвЖД Алексею Миронову меру пресечения. Его выпустили на свободу из-под домашнего ареста под залог в 5 млн руб., сообщили УрБК в суде.

Ранее Уральское следственное управление на транспорте СК России ходатайствовало о продлении срока домашнего ареста еще на 6 месяцев.

Алексей Миронов проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о взяточничестве (часть 5 статьи 290 УК РФ). Он был задержан 13 декабря 2018 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: