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Прокуратура выступила за восстановление свободного доступа к озеру Тургояк в Челябинской области
11 июнь 2019 (16:23)
УрБК, Челябинск, 11.06.2019. Челябинская природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованиями признать незаконными действия бывшего заместителя губернатора Андрея Косилова, ограничившего свободный доступ местных жителей к озеру Тургояк, и обязать его демонтировать ограждающий водоем забор, расположенный на арендуемом им участке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
После сообщений в СМИ о том, что Андрей Косилов преградил местным жителям доступ к озеру, прокуратурой было проверено соблюдение законодательства при использовании земельного участка в водоохранной зоне и береговой полосе.
Было установлено, что правообладателем земельного участка вопреки требованиям федерального законодательства в 20-метровой береговой полосе общего пользования ограничен беспрепятственный доступ граждан.
В связи с «неисполнением собственником земельного участка решения Миасского городского суда, систематическим нарушением прав граждан на свободный доступ к водному объекту общего пользования», природоохранная прокуратура внесла представление главе администрации Миасского городского округа с требованиями принять меры для расторжения с Андреем Косиловым договора аренды на участок у озера Тургояк. При этом прокуратура требует у него освободить данный участок.
«Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре», — подчеркивает ведомство.
После сообщений в СМИ о том, что Андрей Косилов преградил местным жителям доступ к озеру, прокуратурой было проверено соблюдение законодательства при использовании земельного участка в водоохранной зоне и береговой полосе.
Было установлено, что правообладателем земельного участка вопреки требованиям федерального законодательства в 20-метровой береговой полосе общего пользования ограничен беспрепятственный доступ граждан.
В связи с «неисполнением собственником земельного участка решения Миасского городского суда, систематическим нарушением прав граждан на свободный доступ к водному объекту общего пользования», природоохранная прокуратура внесла представление главе администрации Миасского городского округа с требованиями принять меры для расторжения с Андреем Косиловым договора аренды на участок у озера Тургояк. При этом прокуратура требует у него освободить данный участок.
«Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре», — подчеркивает ведомство.
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