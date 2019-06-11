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Прокуратура выступила за восстановление свободного доступа к озеру Тургояк в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 11.06.2019. Челябинская природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованиями признать незаконными действия бывшего заместителя губернатора Андрея Косилова, ограничившего свободный доступ местных жителей к озеру Тургояк, и обязать его демонтировать ограждающий водоем забор, расположенный на арендуемом им участке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



После сообщений в СМИ о том, что Андрей Косилов преградил местным жителям доступ к озеру, прокуратурой было проверено соблюдение законодательства при использовании земельного участка в водоохранной зоне и береговой полосе.



Было установлено, что правообладателем земельного участка вопреки требованиям федерального законодательства в 20-метровой береговой полосе общего пользования ограничен беспрепятственный доступ граждан.



В связи с «неисполнением собственником земельного участка решения Миасского городского суда, систематическим нарушением прав граждан на свободный доступ к водному объекту общего пользования», природоохранная прокуратура внесла представление главе администрации Миасского городского округа с требованиями принять меры для расторжения с Андреем Косиловым договора аренды на участок у озера Тургояк. При этом прокуратура требует у него освободить данный участок.



«Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре», — подчеркивает ведомство.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:23</span><br /><strong>Прокуратура выступила за восстановление свободного доступа к озеру Тургояк в Челябинской области</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 11.06.2019. Челябинская природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованиями признать незаконными действия бывшего заместителя губернатора Андрея Косилова, ограничившего свободный доступ местных жителей к озеру Тургояк, и обязать его демонтировать ограждающий водоем забор, расположенный на арендуемом им участке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087620-prokuratura-vystupila-za-vosstanovlenie-svobodnogo-dostupa-k-ozeru-turgoyak-v-chelyabinskoy-oblasti.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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