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В Челябинской области уничтожили почти 170 кг мороженого с кишечной палочкой

УрБК, Челябинск, 11.06.2019. В Челябинской области по предписанию Россельхознадзора уничтожили 166,6 кг мороженого с кишечной палочкой. Продукция находилась на изолированном хранении на одном из предприятий области.



«Ранее, в феврале 2019 года, в партии мороженого данного производителя были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Наличие БГКП в молочной продукции может свидетельствовать о несоблюдении санитарных норм и правил при ее производстве либо о нарушении условий ее хранения. Это является нарушением требований Технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», — поясняет ведомство.



В отношении продукции предприятия был введен режим «усиленного лабораторного контроля». Были проведены мероприятия по выявлению причин, способствующих попаданию данной бактерии в продукцию. Сейчас, по результатам лабораторных исследований, бактерии в мороженом не обнаружены.

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