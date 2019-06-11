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В Челябинской области уничтожили почти 170 кг мороженого с кишечной палочкой
11 июнь 2019 (14:56)
УрБК, Челябинск, 11.06.2019. В Челябинской области по предписанию Россельхознадзора уничтожили 166,6 кг мороженого с кишечной палочкой. Продукция находилась на изолированном хранении на одном из предприятий области.
«Ранее, в феврале 2019 года, в партии мороженого данного производителя были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Наличие БГКП в молочной продукции может свидетельствовать о несоблюдении санитарных норм и правил при ее производстве либо о нарушении условий ее хранения. Это является нарушением требований Технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», — поясняет ведомство.
В отношении продукции предприятия был введен режим «усиленного лабораторного контроля». Были проведены мероприятия по выявлению причин, способствующих попаданию данной бактерии в продукцию. Сейчас, по результатам лабораторных исследований, бактерии в мороженом не обнаружены.
«Ранее, в феврале 2019 года, в партии мороженого данного производителя были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Наличие БГКП в молочной продукции может свидетельствовать о несоблюдении санитарных норм и правил при ее производстве либо о нарушении условий ее хранения. Это является нарушением требований Технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», — поясняет ведомство.
В отношении продукции предприятия был введен режим «усиленного лабораторного контроля». Были проведены мероприятия по выявлению причин, способствующих попаданию данной бактерии в продукцию. Сейчас, по результатам лабораторных исследований, бактерии в мороженом не обнаружены.
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