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В Байкаловском районе компания «Мелиострой» заплатит штраф в 100 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства
11 июнь 2019 (13:44)
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. В Байкаловском районе АО «Мелиострой» оштрафовано на 100 тыс. руб. за нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве работников. Компания при заключении трудового договора с двумя бывшими государственным служащим не направила соответствующее письменное уведомление предыдущему работодателю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«В АО «Мелиострой» принят на должность водителя государственный служащий полицейский (водитель) отделения патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Байкаловский». В нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации должностные лица АО «Мелиострой» при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим письменное уведомление о трудоустройстве прежнему работодателю по последнему месту службы не направили. По аналогичным обстоятельствам АО «Мелиострой» привлечено к административной ответственности по факту привлечения к трудовой деятельности в качестве оператора щебнераспределителя бывшего государственного служащего — полицейского отделения патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Байкаловский», — говорится в сообщении.
Прокуратура района возбудила в отношении этой компании дело об административном правонарушении, предусмотренном статье 19.29 КоАП РФ «Ппривлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований закона». За каждого сотрудника предприятие заплатит штраф — по 50 тыс. руб.
«В АО «Мелиострой» принят на должность водителя государственный служащий полицейский (водитель) отделения патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Байкаловский». В нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации должностные лица АО «Мелиострой» при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим письменное уведомление о трудоустройстве прежнему работодателю по последнему месту службы не направили. По аналогичным обстоятельствам АО «Мелиострой» привлечено к административной ответственности по факту привлечения к трудовой деятельности в качестве оператора щебнераспределителя бывшего государственного служащего — полицейского отделения патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Байкаловский», — говорится в сообщении.
Прокуратура района возбудила в отношении этой компании дело об административном правонарушении, предусмотренном статье 19.29 КоАП РФ «Ппривлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований закона». За каждого сотрудника предприятие заплатит штраф — по 50 тыс. руб.
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