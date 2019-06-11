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«МегаФон», Intel и «ИКС Холдинг» подписали меморандум о технологическом партнерстве
11 июнь 2019 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. «МегаФон», корпорация Intel и YADRO (входит в структуру «ИКС Холдинг») подписали соглашение о технологическом партнерстве с целью создания инновационных инфраструктурных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.
Меморандум о намерениях в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали глава «ИКС Холдинга» и председатель совета директоров компании YADRO Антон Черепенников, генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян и вице-президент подразделения сбыта и маркетинга, главный менеджер подразделения Data Center Group корпорации Intel Роуз Скулер.
«Мы рады, что МегаФон совместно с YADRO («ИКС Холдинг») договорились разрабатывать и производить новые инфраструктурные решения на основе технологий Intel для сферы 5G, интернета вещей, облачных вычислений и конечных устройств, что позволит создать удобные и полезные сервисы для корпоративных клиентов и государственных заказчиков на цифровой платформе «МегаФона», крупнейшей цифровой экосистемы в России. На базе инновационных технологий мы сможем создавать сервисы, ориентируясь на самые передовые международные технологические практики. Сотрудничество с ведущей глобальной технологической компанией из лидеров телекоммуникационного отрасли и ИТ-рынка позволит нам создать инфраструктурную основу для реализации стратегии «МегаФона» и усилит наши позиции на рынке цифровых услуг в корпоративном сегменте», — рассказал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
Компания YADRO, одна из ведущих российских технологических компаний, в рамках партнерства намеревается осуществить проектирование и разработку инновационных инфраструктурных продуктов, а также обеспечить создание производственных мощностей для массового производства продуктов для «МегаФон», организованных в соответствии с мировыми требованиями и стандартами.
Корпорация Intel намерена оказать технологическую поддержку и выступить экспертом в области создание решений для современных центров обработки данных с использованием компонентов корпорации.
Отметим, что начало работы над проектом запланировано на III квартал 2019 года.
Меморандум о намерениях в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали глава «ИКС Холдинга» и председатель совета директоров компании YADRO Антон Черепенников, генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян и вице-президент подразделения сбыта и маркетинга, главный менеджер подразделения Data Center Group корпорации Intel Роуз Скулер.
«Мы рады, что МегаФон совместно с YADRO («ИКС Холдинг») договорились разрабатывать и производить новые инфраструктурные решения на основе технологий Intel для сферы 5G, интернета вещей, облачных вычислений и конечных устройств, что позволит создать удобные и полезные сервисы для корпоративных клиентов и государственных заказчиков на цифровой платформе «МегаФона», крупнейшей цифровой экосистемы в России. На базе инновационных технологий мы сможем создавать сервисы, ориентируясь на самые передовые международные технологические практики. Сотрудничество с ведущей глобальной технологической компанией из лидеров телекоммуникационного отрасли и ИТ-рынка позволит нам создать инфраструктурную основу для реализации стратегии «МегаФона» и усилит наши позиции на рынке цифровых услуг в корпоративном сегменте», — рассказал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
Компания YADRO, одна из ведущих российских технологических компаний, в рамках партнерства намеревается осуществить проектирование и разработку инновационных инфраструктурных продуктов, а также обеспечить создание производственных мощностей для массового производства продуктов для «МегаФон», организованных в соответствии с мировыми требованиями и стандартами.
Корпорация Intel намерена оказать технологическую поддержку и выступить экспертом в области создание решений для современных центров обработки данных с использованием компонентов корпорации.
Отметим, что начало работы над проектом запланировано на III квартал 2019 года.
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