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Пособие по безработице в России получают 678 тыс. человек
10 июнь 2019 (16:12)
УрБК, Москва, 10.06.2019. Пособие по безработице в России получают 677,6 тыс. человек. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев.
По данным Минтруда, на 1 мая 2019 года в России насчитывается 817 тыс. безработных.
«На 1 мая текущего года пособие по безработице получают 677,6 тыс. человек. При этом мы рассчитываем, что благодаря модернизации службы занятости число безработных будет снижаться», — сообщил Д. Васильев.
По данным Минтруда, на 1 мая 2019 года в России насчитывается 817 тыс. безработных.
«На 1 мая текущего года пособие по безработице получают 677,6 тыс. человек. При этом мы рассчитываем, что благодаря модернизации службы занятости число безработных будет снижаться», — сообщил Д. Васильев.
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