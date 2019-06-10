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Внешний миграционный поток в Свердловскую область вырос в 3,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В январе-апреле 2019 года в Свердловскую область прибыло 6 тыс. 168 международных мигранта. Об этом сообщает Свердловскстат.



За аналогичный период из Среднего Урала выбыло 1 тыс. 658 мигрантов. Таким образом, миграционный прирост с начала 2019 года составил 4 тыс. 510 человек.



За год миграционный поток вырос в 3,5 раза. В январе-апреле 2018 года миграционный прирост Свердловской области составил 1 тыс. 288 человек.

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