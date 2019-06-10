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Четверть россиян оценили свое материальное положение как плохое

УрБК, Москва, 10.06.2019. 61% опрошенных россиян считают свое материальное положение средним, 25% — плохим, 14% — выше среднего. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает ТАСС.



В мае социальное самочувствие в целом улучшилось. Порядка 54% россиян оценивают экономическое положение России как среднее. Около 13% оценили экономическую ситуацию в стране выше среднего, 28% — ниже.



Треть респондентов (31%) считает, что дела в стране идут в правильном направлении, 41% отчасти согласились с этим, четверть (25%) не согласны с тем, что вектор развития в стране правильный.

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