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Группа ЧТПЗ подписала соглашение с Минприроды РФ о взаимодействии при реализации нацпроекта «Экология»

УрБК, Челябинск, 07.06.2019. Соглашение о выполнении комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух между Челябинским трубопрокатным заводом (входит в Группу ЧТПЗ), Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и правительством Челябинской области подписано в ходе работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ЧТПЗ».



Подписи под документом поставили генеральный директор трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов, руководитель Федерального надзора в сфере природопользования РФ Светлана Родионова и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.



В пресс-службе отмечают, что одной из приоритетных задач соглашения станет установка и реконструкция газоочистного оборудования с применением «наилучших доступных технологий по улавливанию и очистке взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей». Инвестиции Группы ЧТПЗ в проект до 2024 года составят более 180 млн руб.



С инициативой о реализации данного проекта ЧТПЗ выступил в декабре 2018 года в рамках утверждения комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Челябинска на заседании проектного комитета по национальному проекту «Экология».



«Группа ЧТПЗ плодотворно взаимодействует с государством в области минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Наша компания первой в мире продемонстрировала, что металлургия может быть белой с точки зрения не только высочайшей производственной культуры на промышленных площадках, но и соответствия производства самым высоким экологическим стандартам. Уверен, что подписанное соглашение укрепляет сотрудничество сторон в сфере обеспечения экологического благополучия территорий присутствия компании», — цитирует пресс-служба генерального директора трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Бориса Коваленкова.



На трубных заводах Группы ЧТПЗ действуют долгосрочные экологические программы по четырем основным направлениям: «Вода», «Атмосфера», «Рекультивация земель», «Промышленные отходы».



«Их реализация позволила компании за последние годы значительно снизить объем сбросов, усилить контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории и за пределами предприятий, восстановить нарушенные с советских времен природные ресурсы», — подчеркивают в пресс-службе компании.



В 2019 году объем инвестиций Группы ЧТПЗ в природоохранные мероприятия составит около 880 млн руб.



«Особенно пристальное внимание в ближайшие годы компания будет уделять программам в сфере водопользования. До 2020 года на ЧТПЗ будет реализован первый этап проекта стоимостью более 440 млн руб. — строительство очистных сооружений кислых стоков. Это позволит исключить их возможный сброс в водные объекты. В рамках второго этапа проекта до конца 2022 года предприятие планирует реализовать систему очистки промышленно-ливневых стоков. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) также ведется масштабная работа по модернизации системы водопользования, направленная на снижение объемов сброса сточных вод. Общий объем инвестиций в этот проект до 2020 года составит более 800 млн руб.», — сообщает пресс-служба.

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