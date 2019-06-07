Новости дня

Квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга за год подорожали на 5,9%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. По состоянию на 3 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 265 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



С июня 2018 года вторичное жилье в Екатеринбурге подорожало на 5,9%, с начала 2019 года — на 1,8%, за последние четыре недели — на 0,2%.



«За месяц число объектов на рынке увеличилось на 4,1% и достигло отметки 8,81 тыс. объектов. Сроки экспозиции объектов в настоящее время составляют чуть больше 4 месяцев», — говорится в исследовании.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:04</span><br /><strong>Квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга за год подорожали на 5,9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. По состоянию на 3 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 265 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087530-kvartiry-na-vtorichnom-rynke-ekaterinburge-za-god-podorozhali-na-59.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: