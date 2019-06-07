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Квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга за год подорожали на 5,9%

7 июнь 2019 (09:04)

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. По состоянию на 3 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 265 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

С июня 2018 года вторичное жилье в Екатеринбурге подорожало на 5,9%, с начала 2019 года — на 1,8%, за последние четыре недели — на 0,2%.

«За месяц число объектов на рынке увеличилось на 4,1% и достигло отметки 8,81 тыс. объектов. Сроки экспозиции объектов в настоящее время составляют чуть больше 4 месяцев», — говорится в исследовании.

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