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ЕВРАЗ до 2024 года выделит на природоохранные мероприятия 6,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. ЕВРАЗ до 2024 года выделит более 6,3 млрд руб. на природоохранные мероприятия в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2019) подписали старший вице-президент ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Димитрий Кобылкин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.



«По достигнутым договоренностям компания продолжит внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ) на своих металлургических комбинатах для снижения воздействия на природу. В частности, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК реализуют проекты по переходу на технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре, что позволит снизить выбросы коксохимпроизводства. Для решения проблемы выброса двуокиси серы при переработке железорудного сырья на ЕВРАЗ ЗСМК в агломерационном производстве комбината будет построена система сероочистки. Реконструкция домны №6 ЕВРАЗ НТМК учитывает создание современных пылегазоочистных установок по аналогии с оборудованием новейшей домны № 7 комбината», — говорится в сообщении.



«ЕВРАЗ придерживается ответственного подхода к использованию природных ресурсов и регулированию воздействия предприятий компании на окружающую среду, жизнь и здоровье сотрудников и жителей городов, в которых мы работаем. В соответствии с целями нацпроекта «Экология» компания наращивает природоохранные инвестиции, участвуя в оздоровлении промышленных центров страны», — отметил старший вице-президент ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов.

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