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В России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились в мае на 6,7%
6 июнь 2019 (15:42)
УрБК, Москва, 06.06.2019. В России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились в мае на 9,9 тыс. штук или на 6,7% по сравнению с этим месяцем в прошлом году, установившись на уровне 137,6 тыс. автомобилей. Об этом говорится в сообщении Комитета автопроизводителей АЕБ.
Председатель комитета Йорг Шрайбер отмечает, что фиксируемое падение является самым значительным за 2 года. Главной причиной тренда на сокращение автомобильного рынка он считает слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами (в частности, после повышения НДС в начале года выросли расходы домохозяйств).
«Особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом. Мы должны посмотреть, как эти факторы скажутся в будущем, но сейчас мы наблюдаем довольно непростую картину», — цитирует Йорга Шрайбера пресс-служба.
Председатель комитета Йорг Шрайбер отмечает, что фиксируемое падение является самым значительным за 2 года. Главной причиной тренда на сокращение автомобильного рынка он считает слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами (в частности, после повышения НДС в начале года выросли расходы домохозяйств).
«Особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом. Мы должны посмотреть, как эти факторы скажутся в будущем, но сейчас мы наблюдаем довольно непростую картину», — цитирует Йорга Шрайбера пресс-служба.
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