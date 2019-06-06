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Центральный банк в ближайшее время может рассмотреть снижение ключевой ставки

6 июнь 2019 (13:50)

УрБК, Москва, 06.06.2019. Центральный банк РФ готов рассмотреть возможность снижения ключевой ставки в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы поднимали ставку в конце прошлого года, потому что видели нарастание инфляционных рисков, в том числе связанных с повышением НДС. Мы опасались, что повышение НДС может вызвать вторичные эффекты из-за того, что инфляционные ожидания в нашей стране не заякорены и остаются на повышенном уровне. Поэтому приняли упреждающие меры, они дали свой эффект. Инфляция достаточно быстро стала снижаться. И поэтому мы сказали, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки», — сказала она.

Заседание совета директоров ЦБ, на котором обсудят ключевую ставку, состоится 14 июня. Сейчас она составляет 7,75%.

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