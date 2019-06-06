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ФАС зафиксировала рост цен на бензин на АЗС Челябинской области

УрБК, Челябинск, 06.06.2019. В Челябинской области в период с 27 мая по 2 июня 2019 года выросли цены на бензин, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России по результатам проведенного мониторинга.



Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 повысились на 40 коп., дизельное топливо — на 30 коп., на АИ-95 ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — на 20 коп., на АИ-92, АИ-95 и ДТ ООО «Башнефть-Розница» — на 20 коп., на АИ-92 ООО «Регион» — на 30 коп., АИ-95 — 35 коп., ДТ — 20 коп.



При этом наименьшие цены на бензин АИ-92 и АИ-95 зафиксированы на АЗС ООО «Регион».



В Челябинске на 2 июня на городских АЗС были установлены следующие цены: литр бензина АИ-92 на ООО «Газпромнефть-Центр» стоит 39,3 руб., ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 41,74 руб., ООО «Башнефть-Розница» — 39,95 руб., ООО «Регион» — 39,2 руб. Литр бензина марки АИ-95 можно приобрести на ООО «Газпромнефть-Центр» за 43,5 руб., ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 45,66 руб., ООО «Башнефть-Розница» — 43,9 руб. и ООО «Регион» — 42,45 руб. Цена литр дизельного топлива на заправках г. Челябинска следующая: на ООО «Газпромнефть-Центр» — 45,15 руб., ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 46,4 руб., ООО «Башнефть-Розница» — 44,85 руб. и ООО «Регион» — 46,4 руб.



Существенного роста цен (выше инфляции) у участников рынка на территории Челябинской области в 2019 году не наблюдалось. Согласно данным Челябинского УФАС России, с 6 января по 2 июня 2019 года рост цен на АИ-92 и АИ-95 у ООО «Газпромнефть-Центр» составил 0,2% (10 коп.) и 0,9% (40 коп.) соответственно, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 0,4% (20 коп.) и 1% (45 коп.), ООО «Башнефть-Розница» — 0,5% (20 коп.) и 0,4% (20 коп.). При этом цены у ООО «Регион» за указанный период снизились на бензин АИ-92 на 2,9% (1 руб. 20 коп.) и 1% (45 коп.) на АИ-95.

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