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Погрузка на сети СвЖД в мае сократилась на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в мае 2019 года составила 11,7 млн т, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.



Погрузка на СвЖД в январе-мае 2019 года составила 57,94 млн т, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.



Погрузка черных металлов за пять месяцев выросла на 6,4%, строительных грузов — на 3,8%, кокса — на 3,5%. Погрузка промышленного сырья и формовочных материалов сократилась на 5,1%, лесных грузов — на 1,1%, химикатов и соды — на 1,2%.

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