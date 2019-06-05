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Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России в 2019 году
5 июнь 2019 (10:05)
УрБК, Москва, 05.06.2019. Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по росту экономики в России в 2019 году с 1,4% до 1,2%. Об этом говорится в июньском докладе ВБ «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций», сообщает «Коммерсантъ».
Аналитики ВБ считают, что причиной снижения стало сокращение нефтяной добычи.
«Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют ослаблению экономического роста в течение оставшейся части 2019 года», — говорится в докладе.
По мнению банка, в прошлом году рост экономики страны усилился, «несмотря на ужесточение международных экономических санкций и давления международного финансового рынка». Ускорение, согласно докладу, связано с поддержкой цен на нефть, вклада в экспорт и строительство разных объектов, в частности энергетических и для проведения ЧМ по футболу.
Аналитики ВБ считают, что причиной снижения стало сокращение нефтяной добычи.
«Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют ослаблению экономического роста в течение оставшейся части 2019 года», — говорится в докладе.
По мнению банка, в прошлом году рост экономики страны усилился, «несмотря на ужесточение международных экономических санкций и давления международного финансового рынка». Ускорение, согласно докладу, связано с поддержкой цен на нефть, вклада в экспорт и строительство разных объектов, в частности энергетических и для проведения ЧМ по футболу.
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