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В мае Челябинский Россельхознадзор возвратил на территорию Казахстана 122 тонны потенциально опасной растительной продукции

4 июнь 2019 (17:54)

УрБК, Челябинск, 04.06.2019. На российско-казахстанском участке Государственной границы Российской Федерации через КПП Троицк в мае 2019 года выявлено 9 нарушений при ввозе растительной продукции высокого фитосанитарного риска. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

122 т растительной продукции — абрикосы, баклажаны, томаты, редька, зелень, чеснок, кабачки, картофель, морковь и перец происхождением Республика Казахстан и Республика Таджикистан — следовали в регионы Российской Федерации с нарушением законодательства — без фитосанитарных сертификатов либо по недействительным фитосанитарным сертификатам.

«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска, которая могла быть заражена опасными карантинными объектами, на территорию России сотрудниками надзорного органа был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортные средства с обезличенными подкарантинными грузами возвращены на территорию Республики Казахстан.

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