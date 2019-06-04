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В мае Челябинский Россельхознадзор возвратил на территорию Казахстана 122 тонны потенциально опасной растительной продукции

УрБК, Челябинск, 04.06.2019. На российско-казахстанском участке Государственной границы Российской Федерации через КПП Троицк в мае 2019 года выявлено 9 нарушений при ввозе растительной продукции высокого фитосанитарного риска. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.



122 т растительной продукции — абрикосы, баклажаны, томаты, редька, зелень, чеснок, кабачки, картофель, морковь и перец происхождением Республика Казахстан и Республика Таджикистан — следовали в регионы Российской Федерации с нарушением законодательства — без фитосанитарных сертификатов либо по недействительным фитосанитарным сертификатам.



«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска, которая могла быть заражена опасными карантинными объектами, на территорию России сотрудниками надзорного органа был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ», — говорится в сообщении.



Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортные средства с обезличенными подкарантинными грузами возвращены на территорию Республики Казахстан.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:54</span><br /><strong>В мае Челябинский Россельхознадзор возвратил на территорию Казахстана 122 тонны потенциально опасной растительной продукции</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 04.06.2019. На российско-казахстанском участке Государственной границы Российской Федерации через КПП Троицк в мае 2019 года выявлено 9 нарушений при ввозе растительной продукции высокого фитосанитарного риска. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087463-v-mae-chelyabinskiy-rosselhoznadzor-vozvratil-na-territoriyu-kazahstana-122-tonny-potencialno-opasnoy-rastitelnoy-produkcii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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