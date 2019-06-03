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Росстандарт планирует отменить около 10 тыс. советских ГОСТов
3 июнь 2019 (10:03)
УрБК, Москва, 03.06.2019. В России в скором времени планируется отменить около 10 тыс. советских ГОСТов. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» глава Росстандарта Алексей Абрамов.
«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» — государственные стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — заявил А. Абрамов.
По его словам, обновление фонда стандартов затронет порядка 10 тыс. ГОСТов.
«С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет — эта задача решаема», — рассказал А. Абрамов.
«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» — государственные стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — заявил А. Абрамов.
По его словам, обновление фонда стандартов затронет порядка 10 тыс. ГОСТов.
«С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет — эта задача решаема», — рассказал А. Абрамов.
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