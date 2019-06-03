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В Екатеринбурге с 1 июня перекрыли движение по Макаровскому мосту

3 июнь 2019 (09:22)

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. С 1 июня в Екатеринбурге закрылось автомобильное движение по Макаровскому мосту. Об этом говорится на сайте муниципалитета.

До 1 июля проезд будет перекрыт по ул. Челюскинцев от ул. Никонова до ул. Бориса Ельцина и по ул. Гражданской от дома № 11 до Челюскинцев. Также будет периодически ограничиваться движение на перекрестках Ельцина — Челюскинцев и Никонова — Челюскинцев. Проезд для трамваев будет открыт только в одном направлении — от вокзала в сторону Московской.

В период перекрытия моста строители закончат первый этап реконструкции — той половины, которая ведет от вокзала к улице Московской. По словам председателя комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николая Сметанина, перед подрядчиками поставлена задача — к 1 июля запустить автомобильное движение уже по новой части моста.

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