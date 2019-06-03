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В России официально отменили национальный и внутрисетевой роуминг

УрБК, Москва, 03.06.2019. С 1 июня в России вступило в силу постановление правительства РФ об отмене национального и внутрисетевого роуминга, подписанное председателем кабмина Дмитрием Медведевым.



Согласно документу, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Сотовые операторы смогут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны, на всей территории России отныне законодательно закреплены бесплатные входящие звонки.



Напомним, что закон об отмене внутреннего роуминга был принят в третьем, окончательном чтении 19 декабря 2018 года, его поддержали все фракции Государственной думы.

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