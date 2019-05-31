Новости дня

Аэропорт Кольцово официально получил имя Акинфия Демидова

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. Президент РФ Владимир Путин присвоил аэропорту Кольцово имя Акинфия Демидова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.



Всего 44 аэропорта страны получили имена выдающихся россиян по итогам проекта «Великие имена России». Всенародное голосование проходило с 11 октября до 23 декабря 2018 года.



Организаторами конкурса «Великие имена России» выступили Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. В конкурсе приняли участие более 6,2 млн человек, по данным исследования ВЦИОМ, более 75% граждан регионов, в которых было организовано голосование, были в курсе инициативы, более 50% опрошенных поддерживали ее.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:03</span><br /><strong>Аэропорт Кольцово официально получил имя Акинфия Демидова</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. Президент РФ Владимир Путин присвоил аэропорту Кольцово имя Акинфия Демидова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087381-aeroport-kolcovo-oficialno-poluchil-imya-akinfiya-demidova.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: