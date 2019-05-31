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Аэропорт Кольцово официально получил имя Акинфия Демидова
31 май 2019 (16:03)
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. Президент РФ Владимир Путин присвоил аэропорту Кольцово имя Акинфия Демидова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Всего 44 аэропорта страны получили имена выдающихся россиян по итогам проекта «Великие имена России». Всенародное голосование проходило с 11 октября до 23 декабря 2018 года.
Организаторами конкурса «Великие имена России» выступили Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. В конкурсе приняли участие более 6,2 млн человек, по данным исследования ВЦИОМ, более 75% граждан регионов, в которых было организовано голосование, были в курсе инициативы, более 50% опрошенных поддерживали ее.
Всего 44 аэропорта страны получили имена выдающихся россиян по итогам проекта «Великие имена России». Всенародное голосование проходило с 11 октября до 23 декабря 2018 года.
Организаторами конкурса «Великие имена России» выступили Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. В конкурсе приняли участие более 6,2 млн человек, по данным исследования ВЦИОМ, более 75% граждан регионов, в которых было организовано голосование, были в курсе инициативы, более 50% опрошенных поддерживали ее.
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