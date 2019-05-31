Важно

Минздрав поддерживает инициативу запрета курения кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает возможность введения запрета на курение кальянов в местах общественного питания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В министерстве подчеркивают, что научные исследования показали — курение кальяна опасно для человека, так как вызывает артериальное давление, снижение легочной функции, увеличение частоты сердечных сокращений.



И несмотря на то, что в некоторых курительных смесях для кальянов нет табака, они также опасны, считают в Минздраве. Курение кальяна повышает риск распространения инфекционных заболеваний, поскольку его устройство является благоприятной средой для размножения бактерий. Также это курение рискованно с точки зрения возможности передачи таких инфекций, как туберкулез.



В ведомстве уточняют, что курение кальяна в местах общественного питания вредит как здоровью самих посетителей, так и здоровью работников.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:05</span><br /><strong>Минздрав поддерживает инициативу запрета курения кальянов в ресторанах и кафе</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Минздрав поддерживает возможность введения запрета на курение кальянов в местах общественного питания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087377-minzdrav-podderzhivaet-iniciativu-zapreta-kureniya-kalyanov-v-restoranah-i-kafe.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: