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Минздрав поддерживает инициативу запрета курения кальянов в ресторанах и кафе
31 май 2019 (15:05)
Минздрав поддерживает возможность введения запрета на курение кальянов в местах общественного питания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве подчеркивают, что научные исследования показали — курение кальяна опасно для человека, так как вызывает артериальное давление, снижение легочной функции, увеличение частоты сердечных сокращений.
И несмотря на то, что в некоторых курительных смесях для кальянов нет табака, они также опасны, считают в Минздраве. Курение кальяна повышает риск распространения инфекционных заболеваний, поскольку его устройство является благоприятной средой для размножения бактерий. Также это курение рискованно с точки зрения возможности передачи таких инфекций, как туберкулез.
В ведомстве уточняют, что курение кальяна в местах общественного питания вредит как здоровью самих посетителей, так и здоровью работников.
В министерстве подчеркивают, что научные исследования показали — курение кальяна опасно для человека, так как вызывает артериальное давление, снижение легочной функции, увеличение частоты сердечных сокращений.
И несмотря на то, что в некоторых курительных смесях для кальянов нет табака, они также опасны, считают в Минздраве. Курение кальяна повышает риск распространения инфекционных заболеваний, поскольку его устройство является благоприятной средой для размножения бактерий. Также это курение рискованно с точки зрения возможности передачи таких инфекций, как туберкулез.
В ведомстве уточняют, что курение кальяна в местах общественного питания вредит как здоровью самих посетителей, так и здоровью работников.
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