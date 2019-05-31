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В Нижнем Тагиле при работах в канализационном колодце погибли два человека
31 май 2019 (14:33)
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Нижнем Тагиле сегодня днем погибли двое человек, проводивших работы в канализационном колодце по улице Краснознамённой, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области.
«По предварительным данным, двое сотрудников предприятия, проводивших работы в данном колодце, по неустановленной пока причине погибли. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Все обстоятельства случившегося выясняются в рамках доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
«По предварительным данным, двое сотрудников предприятия, проводивших работы в данном колодце, по неустановленной пока причине погибли. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Все обстоятельства случившегося выясняются в рамках доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
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