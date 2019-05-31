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В Екатеринбурге из-за ремонта Макаровского моста на месяц изменится схема движения автобусного маршрута № 57
31 май 2019 (14:12)
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Екатеринбурге с 1 июня по 1 июля маршрут № 57 «ДМБ №9 — 2я Новосибирская» меняет схему движения, сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».
Автобусы будут следовать по улицам: Стрелочников, Челюскинцев, Красный переулок, Николая Никонова, Карла Либкнехта, проспекту Ленина в прямом направлении; по проспекту Ленина, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Еремина, Челюскинцев, Стрелочников — в обратном направлении.
Отмечается, что изменение маршрута связано с закрытием движения транспорта по улице Челюскинцев от улицы Бориса Ельцина до Переулка Красного.
Автобусы будут следовать по улицам: Стрелочников, Челюскинцев, Красный переулок, Николая Никонова, Карла Либкнехта, проспекту Ленина в прямом направлении; по проспекту Ленина, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Еремина, Челюскинцев, Стрелочников — в обратном направлении.
Отмечается, что изменение маршрута связано с закрытием движения транспорта по улице Челюскинцев от улицы Бориса Ельцина до Переулка Красного.
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