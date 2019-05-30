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Александра Мишарина отстранили от управления проектами создания ВСМ

УрБК, Москва, 30.05.2019. РЖД передали кураторство проектов создания высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) от первого заместителя гендиректора Александра Мишарина заместителю директора — главному инженеру компании Сергею Кобзеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РЖД.



Представители компании отмечают, что Александр Мишарин сосредоточится на реализации стратегии зарубежного бизнеса холдинга и приоритетных проектов за рубежом.



«В распределении обязанностей между топ-менеджерами РЖД произошли изменения. В связи с тем, что проекты создания высокоскоростных магистралей являются мощным технологическим фактором развития железнодорожной отрасли, курировать вопросы их практической реализации будет заместитель генерального директора — главный инженер РЖД Сергей Кобзев», — сообщили в пресс-службе компании.



Отметим, что Александр Мишарин в 2009-2012 годах был губернатором Свердловской области.

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