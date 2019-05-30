Новости дня

В правительстве Свердловской области признали нехватку квалифицированных кадров в медучреждениях

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Правительство Свердловской области планирует реализовать ряд мер по снижению нехватки специалистов в сфере здравоохранения, сняв существующее кадровое напряжение за четыре года. Об этом сегодня на встрече с журналистами в Екатеринбурге заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.



«Мы должны в ближайшие четыре года снять остроту кадрового вопроса (в области здравоохранения — прим. ред.). Это не значит, что он исчезнет полностью. Это значит, что он войдет в такой рабочий режим, когда, допустим, вместо трех человек есть два, из четырех есть три. Сейчас, к сожалению, мы имеем, особенно в отдаленных районах, ситуацию, когда есть один человек. Когда он уходит в отпуск или заболеет, или уйдет в соседний муниципалитет, где ему, предположим, предложат более высокую заработную плату, возникает проблема», — сказал он.



В частности, одной из мер по снижению дефицита кадров является увеличение набора абитуриентов в Свердловском областном медицинском колледже.



«Кардинально и системно вопрос будет решен тогда, когда мы вернемся к набору и выпуску достаточного количества специалистов. Медицинский университет в советские времена выпускал порядка 600 врачей в год. Как минимум к таким показателям мы должны вернуться», — пояснил Павел Креков.



При этом, по его словам, набор учащихся в вуз уже увеличился. В большей степени это произошло за счет роста числа выделяемых целевых направлений.



Однако пока нет гарантии того, что отучившийся по целевому направлению выпускник вернется на работу в муниципалитет, который оплатили обучение данного специалиста в вузе. А потому необходимо в этом вопросе проработать мотивационные санкции, подчеркнул он.



«Если речь пойдет о финансовых вещах — «компенсируй стоимость своего обучения и езжай туда, куда тебе надо» — то разговор будет, конечно, совершенно другим. Мы будем вводить требования определения, подразумевающие санкции за неявку в точку распределения», — пояснил замгубернатора.



На сегодняшний день, по словам Павла Крекова, в регионе дефицит кадров в области здравоохранения составляет примерно 30%.



«В целом по Екатеринбургу ситуация среднестатистическая (примерно также и в Москве, если честно). Хуже и по-разному по области. Где-то дефицита по медицинским работникам практически нет. В ряде моногородов, допустим. Где-то коэффициент совмещения идет 1,7-1,8. То есть врач работает с нагрузкой почти две ставки. Самая непростая ситуация на Севере области. Чем ближе к Екатеринбургу, тем меньше дефицит», — уточнил он, добавив, что коэффициент в районе 1,3 — допустимый. Но в случае, например, с хирургами, такая дополнительная работа «не всегда идет в пользу с точки зрения качества обслуживания», — отметил заместитель губернатора.



Павел Креков отметил, что среди общего дефицита кадров по некоторым направлениям нехватка чувствуется особо остро.



«У нас сейчас не хватает онкологов (мы увеличиваем набор на эти специальности, в этом году их уже больше, чем это было прежде). Нам очень не хватает психиатров, не очень хватает специалистов по туберкулезу», — сказал Креков.



Также замгубернатора сообщил, что на станциях Скорой медицинской помощи не хватает 40% врачей (эту роль на себя приходится брать санитарам, что снижает качество обслуживания больных).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:25</span><br /><strong>В правительстве Свердловской области признали нехватку квалифицированных кадров в медучреждениях</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Правительство Свердловской области планирует реализовать ряд мер по снижению нехватки специалистов в сфере здравоохранения, сняв существующее кадровое напряжение за четыре года. Об этом сегодня на встрече с журналистами в Екатеринбурге заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087350-v-pravitelstve-sverdlovskoy-oblasti-priznali-nehvatku-kvalificirovannyh-kadrov-v-meduchrezhdeniyah.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: