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В правительстве Свердловской области признали нехватку квалифицированных кадров в медучреждениях
30 май 2019 (17:25)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Правительство Свердловской области планирует реализовать ряд мер по снижению нехватки специалистов в сфере здравоохранения, сняв существующее кадровое напряжение за четыре года. Об этом сегодня на встрече с журналистами в Екатеринбурге заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.
«Мы должны в ближайшие четыре года снять остроту кадрового вопроса (в области здравоохранения — прим. ред.). Это не значит, что он исчезнет полностью. Это значит, что он войдет в такой рабочий режим, когда, допустим, вместо трех человек есть два, из четырех есть три. Сейчас, к сожалению, мы имеем, особенно в отдаленных районах, ситуацию, когда есть один человек. Когда он уходит в отпуск или заболеет, или уйдет в соседний муниципалитет, где ему, предположим, предложат более высокую заработную плату, возникает проблема», — сказал он.
В частности, одной из мер по снижению дефицита кадров является увеличение набора абитуриентов в Свердловском областном медицинском колледже.
«Кардинально и системно вопрос будет решен тогда, когда мы вернемся к набору и выпуску достаточного количества специалистов. Медицинский университет в советские времена выпускал порядка 600 врачей в год. Как минимум к таким показателям мы должны вернуться», — пояснил Павел Креков.
При этом, по его словам, набор учащихся в вуз уже увеличился. В большей степени это произошло за счет роста числа выделяемых целевых направлений.
Однако пока нет гарантии того, что отучившийся по целевому направлению выпускник вернется на работу в муниципалитет, который оплатили обучение данного специалиста в вузе. А потому необходимо в этом вопросе проработать мотивационные санкции, подчеркнул он.
«Если речь пойдет о финансовых вещах — «компенсируй стоимость своего обучения и езжай туда, куда тебе надо» — то разговор будет, конечно, совершенно другим. Мы будем вводить требования определения, подразумевающие санкции за неявку в точку распределения», — пояснил замгубернатора.
На сегодняшний день, по словам Павла Крекова, в регионе дефицит кадров в области здравоохранения составляет примерно 30%.
«В целом по Екатеринбургу ситуация среднестатистическая (примерно также и в Москве, если честно). Хуже и по-разному по области. Где-то дефицита по медицинским работникам практически нет. В ряде моногородов, допустим. Где-то коэффициент совмещения идет 1,7-1,8. То есть врач работает с нагрузкой почти две ставки. Самая непростая ситуация на Севере области. Чем ближе к Екатеринбургу, тем меньше дефицит», — уточнил он, добавив, что коэффициент в районе 1,3 — допустимый. Но в случае, например, с хирургами, такая дополнительная работа «не всегда идет в пользу с точки зрения качества обслуживания», — отметил заместитель губернатора.
Павел Креков отметил, что среди общего дефицита кадров по некоторым направлениям нехватка чувствуется особо остро.
«У нас сейчас не хватает онкологов (мы увеличиваем набор на эти специальности, в этом году их уже больше, чем это было прежде). Нам очень не хватает психиатров, не очень хватает специалистов по туберкулезу», — сказал Креков.
Также замгубернатора сообщил, что на станциях Скорой медицинской помощи не хватает 40% врачей (эту роль на себя приходится брать санитарам, что снижает качество обслуживания больных).
«Мы должны в ближайшие четыре года снять остроту кадрового вопроса (в области здравоохранения — прим. ред.). Это не значит, что он исчезнет полностью. Это значит, что он войдет в такой рабочий режим, когда, допустим, вместо трех человек есть два, из четырех есть три. Сейчас, к сожалению, мы имеем, особенно в отдаленных районах, ситуацию, когда есть один человек. Когда он уходит в отпуск или заболеет, или уйдет в соседний муниципалитет, где ему, предположим, предложат более высокую заработную плату, возникает проблема», — сказал он.
В частности, одной из мер по снижению дефицита кадров является увеличение набора абитуриентов в Свердловском областном медицинском колледже.
«Кардинально и системно вопрос будет решен тогда, когда мы вернемся к набору и выпуску достаточного количества специалистов. Медицинский университет в советские времена выпускал порядка 600 врачей в год. Как минимум к таким показателям мы должны вернуться», — пояснил Павел Креков.
При этом, по его словам, набор учащихся в вуз уже увеличился. В большей степени это произошло за счет роста числа выделяемых целевых направлений.
Однако пока нет гарантии того, что отучившийся по целевому направлению выпускник вернется на работу в муниципалитет, который оплатили обучение данного специалиста в вузе. А потому необходимо в этом вопросе проработать мотивационные санкции, подчеркнул он.
«Если речь пойдет о финансовых вещах — «компенсируй стоимость своего обучения и езжай туда, куда тебе надо» — то разговор будет, конечно, совершенно другим. Мы будем вводить требования определения, подразумевающие санкции за неявку в точку распределения», — пояснил замгубернатора.
На сегодняшний день, по словам Павла Крекова, в регионе дефицит кадров в области здравоохранения составляет примерно 30%.
«В целом по Екатеринбургу ситуация среднестатистическая (примерно также и в Москве, если честно). Хуже и по-разному по области. Где-то дефицита по медицинским работникам практически нет. В ряде моногородов, допустим. Где-то коэффициент совмещения идет 1,7-1,8. То есть врач работает с нагрузкой почти две ставки. Самая непростая ситуация на Севере области. Чем ближе к Екатеринбургу, тем меньше дефицит», — уточнил он, добавив, что коэффициент в районе 1,3 — допустимый. Но в случае, например, с хирургами, такая дополнительная работа «не всегда идет в пользу с точки зрения качества обслуживания», — отметил заместитель губернатора.
Павел Креков отметил, что среди общего дефицита кадров по некоторым направлениям нехватка чувствуется особо остро.
«У нас сейчас не хватает онкологов (мы увеличиваем набор на эти специальности, в этом году их уже больше, чем это было прежде). Нам очень не хватает психиатров, не очень хватает специалистов по туберкулезу», — сказал Креков.
Также замгубернатора сообщил, что на станциях Скорой медицинской помощи не хватает 40% врачей (эту роль на себя приходится брать санитарам, что снижает качество обслуживания больных).
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