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В Екатеринбурге завершился сбор предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Екатеринбурге завершился сбор предложений по площадкам для строительства храма святой Екатерины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Сбор предложений завершен 30 мая в 11.00. К этому моменту от горожан поступило 9 тыс. 241 обращение. Сейчас специалисты городской администрации проводят их обработку и регистрацию, после чего станет известно окончательное количество предложений.



«Мы провели огромную работу, как и обещали. Каждый горожанин мог прислать свое предложение по месту для строительства собора во имя святой великомученицы Екатерины. Ни одна инициатива жителей не останется в стороне. Тысячи писем направлены в электронную приемную, предложено более 50 мест размещения — вот итоги первого этапа опроса. Я хочу сказать искреннее спасибо всем жителям за участие и свою гражданскую позицию. Наша следующая задача — рейтинговое голосование с перечнем площадок», — цитирует пресс-служба администрации Екатеринбурга слова главы города Александра Высокинского.



По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 май 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:22</span><br /><strong>В Екатеринбурге завершился сбор предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Екатеринбурге завершился сбор предложений по площадкам для строительства храма святой Екатерины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087345-v-ekaterinburge-zavershilsya-sbor-predlozheniy-po-vyboru-ploschadki-dlya-stroitelstva-hrama-svyatoy-ekateriny.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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