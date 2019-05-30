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В Екатеринбурге завершился сбор предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины
30 май 2019 (16:22)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Екатеринбурге завершился сбор предложений по площадкам для строительства храма святой Екатерины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Сбор предложений завершен 30 мая в 11.00. К этому моменту от горожан поступило 9 тыс. 241 обращение. Сейчас специалисты городской администрации проводят их обработку и регистрацию, после чего станет известно окончательное количество предложений.
«Мы провели огромную работу, как и обещали. Каждый горожанин мог прислать свое предложение по месту для строительства собора во имя святой великомученицы Екатерины. Ни одна инициатива жителей не останется в стороне. Тысячи писем направлены в электронную приемную, предложено более 50 мест размещения — вот итоги первого этапа опроса. Я хочу сказать искреннее спасибо всем жителям за участие и свою гражданскую позицию. Наша следующая задача — рейтинговое голосование с перечнем площадок», — цитирует пресс-служба администрации Екатеринбурга слова главы города Александра Высокинского.
По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.
Сбор предложений завершен 30 мая в 11.00. К этому моменту от горожан поступило 9 тыс. 241 обращение. Сейчас специалисты городской администрации проводят их обработку и регистрацию, после чего станет известно окончательное количество предложений.
«Мы провели огромную работу, как и обещали. Каждый горожанин мог прислать свое предложение по месту для строительства собора во имя святой великомученицы Екатерины. Ни одна инициатива жителей не останется в стороне. Тысячи писем направлены в электронную приемную, предложено более 50 мест размещения — вот итоги первого этапа опроса. Я хочу сказать искреннее спасибо всем жителям за участие и свою гражданскую позицию. Наша следующая задача — рейтинговое голосование с перечнем площадок», — цитирует пресс-служба администрации Екатеринбурга слова главы города Александра Высокинского.
По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.
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