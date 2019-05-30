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В Екатеринбурге завершился сбор предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины

30 май 2019 (16:22)

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Екатеринбурге завершился сбор предложений по площадкам для строительства храма святой Екатерины. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

Сбор предложений завершен 30 мая в 11.00. К этому моменту от горожан поступило 9 тыс. 241 обращение. Сейчас специалисты городской администрации проводят их обработку и регистрацию, после чего станет известно окончательное количество предложений.

«Мы провели огромную работу, как и обещали. Каждый горожанин мог прислать свое предложение по месту для строительства собора во имя святой великомученицы Екатерины. Ни одна инициатива жителей не останется в стороне. Тысячи писем направлены в электронную приемную, предложено более 50 мест размещения — вот итоги первого этапа опроса. Я хочу сказать искреннее спасибо всем жителям за участие и свою гражданскую позицию. Наша следующая задача — рейтинговое голосование с перечнем площадок», — цитирует пресс-служба администрации Екатеринбурга слова главы города Александра Высокинского.

По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.

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