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Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 1 коп.

30 май 2019 (15:12)

УрБК, Москва, 30.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 мая 2019 года. Курс долл. США вырос на 14,99 коп. до 65,05 руб., евро — на 1,11 коп. до 72,42 руб.

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