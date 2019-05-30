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Правительство РФ понизило прогноз по поступлениям в бюджет дивидендов от компаний с госучастием

УрБК, Москва, 30.05.2019. Правительство РФ понизило прогноз по поступлениям в бюджет РФ в 2019 году по дивидендам за 2018 год с 588 до 444 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пояснительную записку к проекту поправок в закон о бюджете на текущий год, внесенному в Госдуму.



Ожидается снижение поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, в результате корректировки чистой прибыли организаций за 2018 год по фактическим данным опубликованной финансовой отчетности, говорится в документе.



Снижение также учитывает возможные риски недопоступления дивидендов по ряду компаний, а также прочих неналоговых доходов за счет уточнения размера и доли чистой прибыли, Сбербанком на выплату дивидендов за 2018 год, отмечает правительство РФ.

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