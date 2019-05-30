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В Екатеринбурге в ходе первого этапа опрессовок выявлено 28 повреждений трубопроводов

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Екатеринбурге в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону выявили 28 повреждений трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).



Первый этап гидравлических испытаний трубопроводов проходил с 23.00 27 мая до 6.00 30 мая с ограничением горячего водоснабжения.



«Повреждения зафиксированы в районе улиц: Блюхера, Луначарского, Чапаева, Чайковского, Громова, Белореченской, Ясной, Волгоградской, Бардина, Строителей, Онуфриева. В четырех случаях вода вышла на поверхность в районе ул. Серафимы Дерябиной, Пехотинцев, Викулова, Красноармейская. Специалисты ЕТК зафиксировали нанесение ущерба четырем автомобилям. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен», — говорится в сообщении.



Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений.



Следующий этап централизованных опрессовок пройдет 2-4 июля. Гидравлические испытания локальных зон пройдут на небольших участках сетей с помощью передвижных установок без отключений горячего водоснабжения (ГВС).

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