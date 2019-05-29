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В Свердловской области среднее значение текущей долговой нагрузки снизилось до 22,21%
29 май 2019 (16:37)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. В Свердловской области снизился уровень закредитованности жителей: среднее значение текущей долговой нагрузки упало за полгода на 0,64 процентных пункта до 22,21% по состоянию на 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом отмечается, что область вошла в двадцатку регионов с наименьшим средним значением текущей долговой нагрузки, заняв в рейтинге 18 место.
Пресс-служба отмечает, что на 1 апреля самая высокая долговая нагрузка заемщиков зафиксирована в Амурской области (29,54%), а самая низкая — в Псковской (20,46%).
Также исследование НБКИ установило, что в целом текущая долговая нагрузка российских заемщиков снизилась за полгода до 22,99%.
«Среднее значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) российских заемщиков за полгода снизилось на 0,56 процентных пункта. Так, на 1 апреля 2019 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 22,99% (на 1 октября 2018 года — 23,55%). Это означает, что уровень закредитованности граждан страны продолжает снижаться», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что область вошла в двадцатку регионов с наименьшим средним значением текущей долговой нагрузки, заняв в рейтинге 18 место.
Пресс-служба отмечает, что на 1 апреля самая высокая долговая нагрузка заемщиков зафиксирована в Амурской области (29,54%), а самая низкая — в Псковской (20,46%).
Также исследование НБКИ установило, что в целом текущая долговая нагрузка российских заемщиков снизилась за полгода до 22,99%.
«Среднее значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) российских заемщиков за полгода снизилось на 0,56 процентных пункта. Так, на 1 апреля 2019 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 22,99% (на 1 октября 2018 года — 23,55%). Это означает, что уровень закредитованности граждан страны продолжает снижаться», — говорится в сообщении.
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