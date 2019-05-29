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Минприроды отсудило у компании «Мариинский прииск» более 200 тыс. рублей

29 май 2019 (13:41)

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. Арбитражный суд частично удовлетворил иск министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области к АО «Мариинский прииск» (дочерняя структура корпорации «Ростех», ведет добычу изумрудов на Малышевском месторождении). Об этом говорится в материалах суда.

«Взыскать с АО «Мариинский прииск» в пользу министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 211 тыс. 159 руб., в том числе 160 тыс. 217 руб. долга, 50 тыс. 941 пени», — говорится в резолютивной части решения суда.

Истец обратился в суд в феврале 2019 года с иском о взыскании с ответчика задолженности по договору аренды лесного участка №122/15-з от 22.12.2015 года на сумму 520 тыс. 750 руб.

Отметим, что в апреле-мае региональное министерство природных ресурсов и экологии подало еще два иска к АО «Мариинский прииск». Сумма исковых требований составляет 160 тыс. руб.

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